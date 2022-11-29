HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokağa rastgele ateş etti, 1 kişiyi öldürdü! 'Kayınvalidemin geldiğini görünce sinirlendim'

Sokağa rastgele ateş etti, 1 kişiyi öldürdü! 'Kayınvalidemin geldiğini görünce sinirlendim'

29.11.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eşini darp eden kişi sokağa rastgele ateş ederek bir kişinin ölmesine, bir kişinin de yaralanmasına neden oldu. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde eşiyle kavga ettiğini, annesini çağırınca sinirlenip sokağa doğru ateş ettiğini belirterek pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Sokağa rastgele ateş etti, 1 kişiyi öldürdü! 'Kayınvalidemin geldiğini görünce sinirlendim'

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. (25) kıskançlık nedeniyle eşi Özay A.'yı (22) darp etti. Özay Avcı bunun üzerine annesi Özgül Dikici’yi (49) arayıp eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Anne Dikici yanına gelinini alarak kızının evine geldi.

Anne kızın bulunduğu evin ziline basınca kayınvalidesinin geldiğini gören koca sinirlenerek sokağa tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı (75) karnından, Fitte Casın (22) ise burnundan vuruldu. Çevredeki vatandaşlar iki kişi yaralanınca hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Screenshot_9

KAYINVALİDESİNİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENMİŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri kocayı gözaltına alırken, yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yaşlı adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde eşiyle kavga ettiğini, annesini çağırınca sinirlenip sokağa doğru ateş ettiğini belirterek pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'
Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!
Kimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttüKimya fabrikasında korkunç yangın: Dumanlar tüm kentten görülüyor! Patlama sesleri ürküttü
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Hasta yakını doktorun burnunu kırdı!

Hasta yakını doktorun burnunu kırdı!

CZN Burak'a özendi, milyonlarca izlendi! Oda dolusu çiğ köfte yaptı, damacanayla yağ döktü

CZN Burak'a özendi, milyonlarca izlendi! Oda dolusu çiğ köfte yaptı, damacanayla yağ döktü

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.