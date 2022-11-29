Sokağa rastgele ateş etti, 1 kişiyi öldürdü! 'Kayınvalidemin geldiğini görünce sinirlendim'

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. (25) kıskançlık nedeniyle eşi Özay A.'yı (22) darp etti. Özay Avcı bunun üzerine annesi Özgül Dikici’yi (49) arayıp eşinin kendisini darp ettiğini söyledi. Anne Dikici yanına gelinini alarak kızının evine geldi.

Anne kızın bulunduğu evin ziline basınca kayınvalidesinin geldiğini gören koca sinirlenerek sokağa tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı (75) karnından, Fitte Casın (22) ise burnundan vuruldu. Çevredeki vatandaşlar iki kişi yaralanınca hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAYINVALİDESİNİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENMİŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri kocayı gözaltına alırken, yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yaşlı adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde eşiyle kavga ettiğini, annesini çağırınca sinirlenip sokağa doğru ateş ettiğini belirterek pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(İHA)

