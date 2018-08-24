ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sokağa terk edilen 4 yavru köpeğe daha önce sağlığına kavuşturulmuş başka bir köpek annelik yaptı.
Alacakaya karayolunda vatandaşlar, aşırı sıcağın etkisiyle bitkin halde 4 yavru köpek fark etti.
Haber verilmesi üzerine gelen Elazığ Belediyesi ekipleri köpekleri Hayvan Hastenesine götürdü.
Bu arada daha önce Hayvan Hastanesinde bakım altına alınmış ve sağlığına kavuşturulmuş bir köpek, getirilen yavruları benimseyerek hemen koruması altına aldı.
Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, anne şefkati hissettikleri köpeğe çok çabuk alışan yavru köpeklerin daha güvende olduğunu belirtti.
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