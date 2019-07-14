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Sokağa terk edilen yavru köpeklere yuva aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınakta kısıtlı imkanlarla bakılan onlarca yavru köpeğe yuva aranıyor.

Sokağa terk edilen yavru köpeklere yuva aranıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ait 'Can evi' olarak adlandırılan barınakta kısıtlı imkanlarla bakılan onlarca yavru köpeğe yuva aranıyor.
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 'Can evi' olarak adlandırdıkları barınakta sokağa terk edilen 35'i yavru, 60 köpeğe baktıklarını belirtti. Dernek olarak tüm sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştıklarını ifade eden Cebeci, "Baktığımız köpekler içerisinde uyuzlu ve yeni doğum yapanlar var. Klinikte yatan, ameliyat olmuş kedi ve köpeklerimiz var. Yaz aylarında trafik kazalarından dolayı kırıkları oluşan birçok köpeğimiz var. Birçok ihtiyacımız da bulunuyor. Köpekleri güneşten korumak için güneşliklerimiz var. Sıcak nedeniyle sürekli sularını tazeliyoruz. Ama yeterli olamıyoruz. Güneşliğe, yeni çitlere, mamaya ihtiyacımız var. Klinikte tedavi olan köpeklerimiz bulunuyor. Devletin bize verdiği bir hesap numarası bulunuyor. Tedavileri için hayvanseverlerin maddi desteğini bekliyoruz. Dernek olarak bir avuç gönüllüden oluşuyoruz" dedi.
'HEPİMİZİN SAHİP ÇIKMASI LAZIM'
Sevinç Cebeci, derneği toplum adına kurduklarını dile getirerek, "Bu dernek herkes adına kuruldu. Bu canlar sadece derneğe ait değil. Burası herkese ait. Bu canlara hepimizin birden sahip çıkması lazım. Sadece 3-5 kişiyle sınırlı kalmamalı. Ayrıca bu sıcak havalarda herkesi kapısının önüne bir kap su koymaya davet ediyorum. Bizim olduğu kadar, onların da yaşamaları için suya ihtiyaçları var. Bu canlara sahip çıkın. Onlar bize emanet. Onlarla yaşamak ve onlara bakmak zorundayız" diye konuştu.
'SAHİPLENMEK İSTEYENLERİ BARINAĞIMIZA BEKLİYORUZ'
Barınakta sokağa terk edilen hayvanlara kısıtlı imkanlarla bakmaya çalıştıklarını belirten Cebeci, "Tedavileri biten ve kısırlaştırılan köpekler tekrar salınıyor. Çünkü barınaklar tutsak evi değildir. Burası tedavi edildikleri ve bakımlarının yapıldığı bir yer. Sahiplendirmeyi bir düzen içerisinde yapmaya çalışıyoruz. İsteyen geliyor, bir sözleşme ile sahiplendiriyoruz. Yavruların kısırlaştırmasını da büyüdüklerinde belediye eliyle yaptırıyoruz. Bu canlarımızı sahiplenmek isteyenleri barınağımıza bekliyoruz" dedi.

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Sokağa terk edilen yavru köpeklere yuva aranıyorSokağa terk edilen yavru köpeklere yuva aranıyorSokağa terk edilen yavru köpeklere yuva aranıyorSokağa terk edilen yavru köpeklere yuva aranıyor

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