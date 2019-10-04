HABER

Sokağa terkedilen "Limon" okulun maskotu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Sivas'ta Gümüşdere İlkokulunun öğrencileri sokağa terk edilen yavru kediyi sahiplenerek kartondan yuva yaptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir ilkokulun öğrencileri sokağa terk edilen yavru kediyi sahiplendi.

Merkeze bağlı Gümüşdere Köyü İlkokulu öğrencileri, köyde sokağa terk edilmiş yavru kedi buldu. Öğrenciler kediyi okula getirerek durumu 2-A sınıfı öğretmeni İbrahim Eyertaş ile paylaştı. Eyertaş ve öğrenciler, sahiplenerek "Limon" adını verdikleri yavru kediye, okul içinde barınabilmesi için kartondan yuva yaptı.

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri ve süt ve yiyeceklerle besledikleri yavru kediye gözleri gibi bakıyor.

Öğretmen İbrahim Eyertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yuvasını çok seven "Limon"un öğrencilerin sevgisiyle büyüdüğünü söyledi. Öğrencilerinin zaman zaman kendi yiyeceklerini bile Limon ile paylaştığını belirten Eyertaş, "Öğrencilerimiz evden getirdikleri süt, peynir gibi yiyeceklerle yavru kedimizi besliyor. Okuma saatinde bile Limon'u yanlarından ayırmıyorlar. Limon okulumuzun maskotu oldu." dedi.

Gümüşdere İlkokulu Müdürü Osman Yılmaz ise çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde önemli bir etken olan hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini ifade etti.

Hayvan sevgisinin, çocukların ileriki hayatları için karar verme, sorumluluk alma, empati kurma gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ebeveynler ve öğretmenler olarak çocuklara hayvanlardan korkmanın, çekinmenin yanlış olduğunu, onlarla çıkar gözetmeden dost olmayı öğretmeliyiz. Sokağa bırakılan kediyi sahiplenerek örnek alınması gereken bir davranış sergileyen öğrencilerimi kutluyorum. Bu gibi güzellikleri her daim destekliyoruz."

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Soylu'dan Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaretSoylu'dan Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret
Tırtıl istilasına uğrayan orman seneye tekrar yeşerecekTırtıl istilasına uğrayan orman seneye tekrar yeşerecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümüşdere İlkokulu Sivas Yavru Kedi

En Çok Okunan Haberler

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sokakta oynuyordu! Kulağında görünce hemen doktora koştu

Kulağında görünce hemen doktora koştu!

Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişi tutuklandı

İlçe ayağa kalktı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya aracıyla çarpıp kaçtı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Esenyurt'ta toprak kayması! Ekipler sevk edildi

Esenyurt'ta toprak kayması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.