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  4. Sokağı adeta ringe çevirdi! Yakaladığı hırsızı yerden yere vurdu

Sokağı adeta ringe çevirdi! Yakaladığı hırsızı yerden yere vurdu

28.07.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir işyeri sahibi dükkanına giren hırsızlık şüphelisini tekme tokat darp etti. Kavgayı ayırmayı gelen arkadaşı da başaralı olmayınca şüpheliye bir darbede kendisinden geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre işyerine hırsızlık yapmak için giren şüpheli, dükkan sahibi tarafından fark edildi. Şüpheliyi yakalayan işyeri sahibi tuttuğu şüpheliyi yere savurdu. Yere savrulan adam tam kaçmaya çalışırken, arka arkaya gelen yumruk darbesiyle ne olduğunu anlayamadı. Durumu gören dükkan sahibinin arkadaşı ise, kavgayı ayırmaya geldi. Fakat ayıramayınca şüpheliye bir tokatta kendisi savurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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