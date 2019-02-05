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Sokağı savaş alanına çeviren kamyonet güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Kağıthane’de şaftı koptuğu iddia edilen kamyonet yokuş aşağı kaymaya başladı.

Kağıthane’de şaftı koptuğu iddia edilen kamyonet yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyonet park halindeki 6 araç ve doğalgaz kutusuna çarptıktan sonra durabildi. Kamyonetin yokuş aşağı kaydığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, 34 GR 7598 plakalı kamyonet sürücüsü getirdiği yükü boşaltmak için sokağa park etti. Kamyonetinden aşağı inen sürücü yükü boşaltmaya başladı. Bir süre sonra kamyonet yokuş aşağı kaymaya başlayarak park halindeki otomobillere çarpa çarpa ilerledi. Park halindeki 5 otomobile çarpan kamyonet son olarak sürücüsünün daha yeni park ettiği otomobil ve onun bitişiğinde bulunan doğalgaz kutusuna çarptıktan sonra durabildi. Savaş alanına dönen sokakta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kamyonetin çarptığı son otomobildeki sürücünün kendini son anda kurtardığını belirten Mahmut Kurtulmuş, ‘’Şaftı kopuk bir vaziyetteymiş. Firmaya aramışlar, yeni araba göndereceklerini söylemişler. Biz de dükkanda oturuyorduk. Sese çıktık. Baktığımızda otomobillere hasar vererek kaymış. Son arabaya vurduğunda sürücüsü aracından kendini dışarı zor atmış. Allah’tan cana gelen bir şey yok’’ ifadelerini kullandı.

Kamyonetin yokuş aşağı kaydığı anlar güvenlik kamerasında
Kamyonetin sokak üzerinde kontrolsüz bir şekilde kaydığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ve sürücüsünün peşinden koştuğu görülüyor.

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