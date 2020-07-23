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  4. Sokağın ortasında dehşeti yaşadılar! Silahlı saldırı anı kamerada

Sokağın ortasında dehşeti yaşadılar! Silahlı saldırı anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 10:46 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu, Temmuz ayının başında 1 kişinin silahla yaralandığı olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra yine bir silahlı saldırı olayıyla gündeme geldi. 10 ile 18 yaşındaki iki kişinin silahla yaralandığı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytinburnu’nda geçtiğimiz günlerde husumetli olan iki grup arasında bir çok kez kavga yaşandı. 1 Temmuz’da Turan Güneş Caddesi’nde, akşam saatlerinde yine silahlı kavga çıkmış ve Derman H. ile Kadir H. açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Husumetli kişilerin silahlı kavgasında bu sefer Yeşiltepe Mahallesi’nde 10 yaşındaki Gökay G. ve 18 yaşındaki Kadir H. açılan ateş sonucu yaralandı. Yaşanan olay ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobille gelen saldırganlar, sokak içerisinde bir dükkanın önünde duran kişilere rastgele ateş açıyor. Açılan ateş sonucu 10 ile 18 yaşındaki iki kişi silahla yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler ise geldikleri otomobille olay yerinden hızla kaçıyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise yaralılara yardıma koşuyor. Yaralılar sivil bir araca bindirilerek hastaneye götürülüyor. (İHA)

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