HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokağın ortasında feci olay: Yürürken yüzüne mermi isabet etti!

Sokağın ortasında feci olay: Yürürken yüzüne mermi isabet etti!

30.09.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bugün akşam saatlerinde, sokağın ortasında meydana gelen feci olayda biri seken kurşundan olmak üzere 2 kişi silahla yaralandı. Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Sokağın ortasında feci olay: Yürürken yüzüne mermi isabet etti!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu kurşunların hedefi olan şahıs ile yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.K. Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri ise sokakta yürüyen O.M'nin yüzüne isabet etti.

t1

Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı. Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Bursa'da korkunç silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı! Çevik kuvvet devreye girdiBursa'da korkunç silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı! Çevik kuvvet devreye girdi

Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.

t2

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis kovalamacada kaza yaptı... İçi para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılarPolis kovalamacada kaza yaptı... İçi para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar
Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!
Anahtar Kelimeler:
Trabzon silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Promosyon için bankalara akın ettiler! Metrelerce kuyruk oldu...

Promosyon için bankalara akın ettiler! Metrelerce kuyruk oldu...

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

Son dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı

Son dakika: Zelenskiy resmen duyurdu! Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: 29 Ekim'den itibaren ücretsiz olmayacak

İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı: 29 Ekim'den itibaren ücretsiz olmayacak

İlginizi Çekebilir

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.