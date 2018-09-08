HABER

Sokak akrobasisi kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Sokak akrobasisi kötü bitti.

Sokakta bulunan direkleri kullanarak kendi çapında akrobasi yapan genç acılı sonu kendisi hazırladı. Direk üzerinde çeşitli hareketler sergilemek isteyen adam bir anda kendini yerde buldu. Yere düşen adamn başında çatlak olduğu bilgisi verildi.

PARTNERFotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat! Fotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat!
Ağaç üzerinde kesim yaparken asılı kaldıAğaç üzerinde kesim yaparken asılı kaldı
Alışverişteki tartışma kavgaya dönüştüAlışverişteki tartışma kavgaya dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akrobasi ŞOV

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekerlekli eğlence kötü bitti

Tekerlekli eğlence kötü bitti

Erkek aslanı öldürmeye çalışan dişi aslanlar

Erkek aslanı öldürmeye çalışan dişi aslanlar

Etek altı görüntüsü çeken sapık yakayı böyle ele verdi

Etek altı görüntüsü çeken sapık yakayı böyle ele verdi

Ağaç üzerinde kesim yaparken asılı kaldı

Ağaç üzerinde kesim yaparken asılı kaldı

Alışverişteki tartışma kavgaya dönüştü

Alışverişteki tartışma kavgaya dönüştü

Kızgın pitbull oynayan çocukların arasına daldı

Kızgın pitbull oynayan çocukların arasına daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.