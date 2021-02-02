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Sokak arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

02.02.2021 20:58 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da iki gurup arasında sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’da iki gurup arasında sokakta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda E.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşun ile karşı guruptaki F.K. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ile polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.Ç. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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