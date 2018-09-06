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Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 23:19 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sokak ortasında Ayhan Ç.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan bakkal Murat Yağcı (45), hayatını kaybetti.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sokak ortasında Ayhan Ç.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan bakkal Murat Yağcı (45), hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir üst caddede bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Murat Yağcı, Sururi Say Caddesi'nden gelen siparişi el arabasıyla götürmek için yola çıktı. Siparişi bırakıp dükkanına dönen Yağcı'yı bu sırada yolu üzerindeki diyaliz merkezinin duvarının arkasında bekleyen Ayhan Ç., henüz bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan bakkal yolda yığılıp kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine yakın olan polis ekipleri hemen saldırının yaşandığı yere geldi. Polis, kaçan şüpheliyi Niyazi Kırımca Caddesi üzerinde yakaladı. Bakkalı bıçaklayan şüphelinin olayda kullandığı bıçak ise cadde üzerindeki bir elektrik panosunun yanında bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Cinayet anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ayhan Ç.’nin Diyaliz Merkezinin yanında bulunan duvarın arkasında durduğu görülüyor. Ara sıra Bakkal Murat Yağcı’nın yoldan gelip gelmediğini kontrol ettiği görülen Ayhan Ç., Yağcı'nın el arabasıyla yakınına gelmesinin ardından elindeki bıçakla Yağcı’ya saldırıyor. Yağcı'yı defalarca bıçaklayan Ayhan Ç., daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaşırken birden durup bağırarak bir şeyler söylediği görüntülere yansıyor. Düştüğü yerden kalkan Yağcı, bir süre yürüdükten sonra yere yığılıyor. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geliyor. Polis ekiplerinin kaçan saldırganın peşinden gittiği görülüyor.

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