Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği üyelerinden Türk Kızılaya kan bağışı

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) üyeleri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

SATDER Başkanı Recep Karaman ve dernek üyeleri, kan bağışında bulunmak üzere Altındağ ilçesindeki Türk Kızılaya ait tırın önünde bir araya geldi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla SATDER olarak kan bağışı etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Toplumda atık toplayıcılarına yönelik ön yargılı ve olumsuz düşünceler bulunduğunu belirten Karaman, "Sokaklarda yaz kış saatlerce çalışıyor, 20-30 kilometre yol yürüyoruz. Hiçbir sosyal güvencemiz olmadan, zor şartlarda ailelerimizin geçimini sağlamaya çalışıyoruz. Toplulumuz, atık toplayıcılarının kötü insanlar olmadığını bilsin istiyoruz. Bize gaspçı, yankesici gözüyle bakılsın istemiyoruz." diye konuştu.

Karaman, topladıkları atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Atıkları ülke ekonomisine kazandırırken çevrenin korunmasına da katkı sağlıyoruz. Sadece topladığımız kağıtlar ile milyonlarca ağacın kesilmesini önlüyoruz. Doğaya ve topluma karşı sorumluluğunu bilen insanlar olarak Türk Kızılaya kan bağışlıyoruz."

Karaman ve dernek üyeleri, daha sonra kan bağışında bulundu.

