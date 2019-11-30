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Sokak atıkları toplayıcılarından kan bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 16:41 | Son Güncelleme

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği(SATDER) Kızılay’a kan bağısında bulundu.SATDER, sosyal proje kapsamında 200 kişilik bir grupla Kızılay’a kan bağışında bulundular.Toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten SATDER Genel Başkanı Recep Karaman, “Bugün Ankara İskitler bölgesinde sokak toplayıcısı yaklaşık 200 arkadaşımızla Kızılay’la beraber kan bağışı kampanyası düzenliyoruz.

Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği(SATDER) Kızılay’a kan bağısında bulundu.
SATDER, sosyal proje kapsamında 200 kişilik bir grupla Kızılay’a kan bağışında bulundular.
Toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten SATDER Genel Başkanı Recep Karaman, “Bugün Ankara İskitler bölgesinde sokak toplayıcısı yaklaşık 200 arkadaşımızla Kızılay’la beraber kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Hem kendi sorunlarımıza farkındalık oluşturmak, hem de kan bağışına farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tabi ki bizlerin toplumda yanlış insanlar olmadığımızı, hepimizin tek derdi ailelerimizi geçindirebilmek, çocuklarımızı okutabilmek, yaptığımız iş sayesinde ülke ekonomisine çevreye katkılar sağladığımızı toplum tarafından bilinmesini istiyoruz” dedi.
Bağışçı Atahan Atalay, “Biz kan bağışına duyarlıyız. Derneğimiz kan bağışı yapılacak dedi. Bizde geldik. Toplum bize ön yargılı davranıyor. Kan bağışı yapıyoruz mutluyum. Kanımız İnşallah birine faydalı olur” ifadelerini kullandı.

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