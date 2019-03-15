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Sokak çetesine şafak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 08:40 | Son Güncelleme

Adana’da özel harekatın da aralarında bulunduğu 250 polisle, "silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme" suçlarına karıştığı belirlenen sokak çetesine yönelik şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde sokak çetesine mensup 14 kişinin"silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme" olaylarına karıştığını tespit etti.

Adana’da özel harekatın da aralarında bulunduğu 250 polisle, "silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme" suçlarına karıştığı belirlenen sokak çetesine yönelik şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde sokak çetesine mensup 14 kişinin"silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme" olaylarına karıştığını tespit etti. Polis bu tespitlerin ardından bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat, narkotik ve terör ekiplerinin de katılımıyla asayiş 250 polisle şafak vakti eş zamanlı olarak 19 ev ve iş yerini bastı. Özel harekat polisi stratejik noktalara kapıları kırıp girerek zanlıları gözaltına aldı. Polis bu ana kadar 14 zanlıdan 11’ini gözaltına aldı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 7 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca narkotik köpeğinin de katıldığı evlerdeki aramada 196 uyuşturucu hap bulundu.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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