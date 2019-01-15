Sokak çocuklarına verilen eğitimden 'Tiyatro'da' grubu doğdu

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi'nde, 10 yıl önce başlatılan proje kapsamında tiyatro ve kişisel gelişim eğitimi alan sokak çocuklarının bir kısmı konservatuvar bölümünü kazanırken, diğerleri 'Tiyatroda' grubunu kurdu. Yönetmen Emin Kutluca öncülüğündeki grup, şimdi ücretsiz gösteriler yaparken, madde bağımlısı ve şiddet eğilimi gösteren yeni çocuk ve gençlere ulaşarak rehabilitasyonlarına destek oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi'nde çalışan 2 çocuk babası Emin Kutluca, 10 yıl önce sokakta çalışan çocukları sosyal hayatın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla çalışma başlattı. Proje kapsamında önce tespit edilen yaklaşık 60 çocuğa, tiyatro ve kişisel gelişim eğitimi verildi. Daha sonra yeni çocuklara ulaşıldı. Projeye katılan gençlerden bazıları burada aldıkları eğitimin de etkisiyle farklı üniversitelerin konservatuvar bölümlerini kazandı. Diğerleri ise Emin Kutluca öncülüğünde 'Tiyatroda' grubunu kurdu. Devam eden proje sayesinde tiyatro grubunun üye sayısı 50'den aşağıya düşmedi. Grup, şimdi ücretsiz gösteriler yapıyor. Hala devam eden proje ile zamanla madde bağımlısı ve şiddet eğilimi gösteren çocuk ve gençlere de ulaşıldı. 'Tiyatroda' grubu üyelerinin de katılıp yaşadıklarını anlattıkları eğitimlerde bu çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu sağlanıyor. 'SANATIN TEMEL AMACI İYİ BİR İNSAN ÜRETMEK' Yönetmen Emin Kutluca, projede amaçlarının gençleri zararlı alışkanlıklardan kurtarıp, kendi kimliklerini bulmaya yardımcı olmak olduğunu söyledi. Kutluca, sanatla tanışan gençlerin eskisi gibi olmadığını ifade ederek, "Aslında insan mühendisliğidir sanat. Tiyatro, özellikle zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlar. Çünkü bu çağ öyle bir çağ ki, gençleri serbest bıraktığınızda yanlış yollara gidiyor, ya da zararlı alışkanlıklarla kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Biz o zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak gençlerimizi toplumda çok daha faydalı, güzel işler yapan gençler olarak üretmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi meyveler aldık. Uzmanlaşan, konservatuvara giren öğrencilerimiz var. Dizilerde, filmlerde oynayan öğrencilerimiz var" dedi. 'KENDİNİ İFADE ETMEYİ ÖĞRENEN İNSAN ŞİDDETTEN UZAKLAŞIR' Kendini ifade edebilen kişilerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştığını kaydeden Kutluca, "Çünkü açık, aydın, ileri kafa daha iyi sonuçlar verir, çok daha iyi nesiller yetiştirir. Zaten sanat ta bize bunu katıyor. Temel projemizin altında da bu yatıyor, zararlı alışkanlıklardan kötü davranışlardan uzaklaştırıp, topluma, onları daha iyi hazırlamak ve iyi sonuçlarını almak. Zaten onlar da bu sonuçları aldıktan sonra aileleri de kendileri de çok daha memnun kalıyorlar" diye konuştu. Ücretsiz tiyatro gösterilerinde 'İnsan ne ile yaşar', 'Fareler ve insanlar', 'İlahi aşk' gibi eserleri sahnelediklerini söyleyen Kutluca, "Tabii bu kültürle yoğrulan gençlerimiz toplumdaki zararlı ve aykırı davranışlardan uzaklaşıp sanatla birleşerek çok daha güzel bir yol çizmiş oluyorlar kendilerine" dedi.

