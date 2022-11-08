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  4. Sokak düğününde kan döküldü! Herkesin gözü önünde silahını çekip vurdu

Sokak düğününde kan döküldü! Herkesin gözü önünde silahını çekip vurdu

08.11.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da akrabasının sokak düğününe katılan Fırat Yalçınkaya isimli kişi, kimliği belirsiz saldırgan tarafından bacağından vuruldu. Saldırı anında Yalçınkaya'nın yanındakiler kılını dahi kıpırdatmazken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akrabasının sokaktaki düğününe katılan Fırat Yalçınkaya'ya, sandalyede oturduğu sırada arkasından biri yaklaştı. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Yalçınkaya’yı bacağından vurup kaçtı.

YANINDAKİLER TEPKİ BİLE VERMEDİ

Bu sırada sokakta çocukların olması ve Yalçınkaya’nın yanındakilerin tepki vermemesi ise dikkat çekti. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Fırat Yalçınkaya, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı düğün

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