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Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı

19.07.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak düğününde kimliği belirsiz bir magandanın av tüfeği ile ateş açması sonucu 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Sokak düğününde maganda dehşeti: 10 yaralı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi.

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AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI

Sokakta yapılan bir düğün töreninde kimliği belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği biri çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün ise olay nedeniyle sona erdi.

Tüfeği ateşleyen şüpheliyi belirleyip, yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus
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