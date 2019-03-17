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SOKAK DÜĞÜNÜNDE PATLATILAN HAVAİ FİŞEK EVDE YANGIN ÇIKARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de, sokakta yapılan düğün sırada patlatılan havai fişek pencereden girdiği yakındaki bir evde yangın çıkardı.

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de, sokakta yapılan düğün sırada patlatılan havai fişek pencereden girdiği yakındaki bir evde yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Dere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düğün yapılırken havai fişekler patlatıldı. Patlatılan havai fişeklerden biri, yakındaki bir eve pencereden girdi. Bunun üzerine evde yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallelinin su dökerek büyümesini önlediği yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, havai fişeği patlattığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı. 1 kişinin daha şüpheli olarak arandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-İtfaiye ekipleri
-Görgü tanığıyla röp.
-Yanan evden görüntüler

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