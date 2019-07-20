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Sokak düğününde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 07:59 | Son Güncelleme

 ADANA’nın Tufanbeyli ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada, bir kişi, iddiaya göre kalabalığın üzerine tabancayla ateş açtı.

Sokak düğününde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

Ali GÖKDAL/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA’nın Tufanbeyli ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada, bir kişi, iddiaya göre kalabalığın üzerine tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Eren Çinçik (11) öldü, Mustafa Soyarslan (15) ise yaralandı.
İstiklal Mahallesi’nde yapılan sokak düğününde dün akşam saatlerinde bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre kalabalığa tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerle Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan da omzundan yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan çocuklar, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Çinçik, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gönderildi. Ancak Eren Çinçik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Sokak düğününde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralıSokak düğününde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralıSokak düğününde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralıSokak düğününde silahlı kavga: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

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