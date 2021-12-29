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Sokak fotoğrafçılığının efsanevi ismi Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'te öldü

29.12.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın ünlü hümanist ekolünün hayatta kalan son temsilcisi, önde gelen fotoğrafçı Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'teki evinde öldü.

Sokak fotoğrafçılığının efsanevi ismi Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'te öldü

Fransa'nın ünlü hümanist ekolünün hayatta kalan son temsilcisi, önde gelen fotoğrafçı Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'teki evinde öldü.

Weiss, fotoğraf çekmeyi bırakmış olmasına rağmen, arşivinin oluşturulmasında ölünceye kadar aktif olarak yer aldı.

Weiss, İsviçre'de doğdu, sanatını Cenevre'de öğrendi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'e taşındı. Özellikle Paris sokaklarında çektiği görüntülerle ünlendi ve 70 yıl boyunca Fransız fotoğrafçılığının kalbinde yer aldı.

Paris'teki günlük hayatı ölümsüzleştirdi ve çalışmalarının çoğu çocukların hayatlarını içeriyordu. 1953'ten bu görüntü, bir mavnaya zincirlenmiş çocukları gösteriyor.

Weiss 18 yaşındayken fotoğraf çekmeye başladı. Bu otoportresi 1953 yılına ait. Weiss bundan bir önceki yıl, fotoğraf çekmek için morglara ve fabrikalara gittiğini; , zenginleri ve moda dünyasını fotoğrafladığıı söyledi. Diğer her şeyi kendisi için kendiliğinden yaptığını söyledi.

1952'de ünlü fotoğrafçılar Robert Doisneau ve Edward Steichen ile tanıştı ve Rapho fotoğraf ajansına katıldı. Bu resim Paris'teki Porte de Vanves'den.

Koşan adam, Sabine Weiss'in en ikonik eserlerinden biri ve aslında kocası Hugh'u içeriyor. Weiss ona koşmasını

Bu resimde Weiss, 1954'te karısı Annette'i çizerken sanatçı ve heykeltıraş Alberto Giacometti'yi yakalamıştı

Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de geniş çapta seyahat etmeye başladı. Portekiz'e yaptığı bir gezide, modern balıkçı köyü Olhao'da bu fotoğrafı çekti.

Ressam kocası Hugh Weiss ile geceleri Paris'i gezecek, sokak sahneleri çekecekti. 1955'te çektiği Metro'dan Bir Çıkış isimli fotoğrafı.

Weiss bir keresinde amacının

1950'lerde ve 1960'ların başında uluslararası yayınlar için çalıştı. Müşterileri arasında Newsweek, Time, Life, Esquire ve Paris Match vardı. Bu görüntüyü 1955'te New York'ta yakalamıştı.

Brigitte Bardot, Weiss'in 1959'da Vichy eteği üzerinde çalışırken Rapho ajansı için çektiği portrelerden birinde yer aldı. Weiss ayrıca Benjamin Britten, Igor Stravinsky ve çellist Pablo Casals portreleriyle tanınıyordu.

Robert Doisneau, onun Vogue dergisinde işe başlamasına yardım etti ve burada nu dokuz yıl boyunca çalıştı. Bu fotoğraf 1962'de Berlin'de çekildi.

2020'de fotoğrafı çekilen Sabine Weiss, bir ömür boyu çalışmanın onuruna Women In Motion ödülüne layık görüldü. Arşivini 2017 yılında İsviçre'nin Lozan kentindeki Elysée müzesine bağışladı.

Yayında kullanılan tüm Sabine Weiss fotoğrafları, ailesinin ve uzun süredir asistanı olan Laure Augustins'in izniyle çoğaltılmıştır.

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