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Sokak gösterisinde az kalsın yanıyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

Sokakta yapılan ateş çemberinden geçme oyununu oynamaya çalışan bir kişi, az kalsın yanıyordu. O anlar kamerada.

Sokakta ateş çemberinden atlayarak hünerlerini sergilemek isteyen adam, beklemediği bir sonla karşılaştı. Çemberden geçemeyen adam bir anda yanmaya başladı. Brezilya'da çekildiği düşünülen görüntüde bir anda tutuşmaya başlayan adamın yardımına koşan kişiler, adamı yanmaktan kurtarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ateş çemberi sokak gösterisi

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