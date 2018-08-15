Sokak hayvanları aracına çıkmasın diye arabasını çivili kartonlarla kaplayan kadın

İzmir'de kaydedilen ve 'Izmir'de Çevirme Radar' sayfası tarafından paylaşılan görüntüler insanın moralini bozuyor. Araç sahibi bir kadın sayfada yer alan bilgilere göre çok defa aracını çivili kartonlarla kaplayarak sokak hayvanlarının zarar görmesine neden oldu. Şikayetlerin sonuçsuz kalmasından muzdarip olan aynı sitede yaşayan diğer insanlar durum karşısında isyan ediyorlar.

