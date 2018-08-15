HABER

Sokak hayvanları aracına çıkmasın diye arabasını çivili kartonlarla kaplayan kadın

İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

İzmir'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadın, sokak hayvanları arabasına çıkmaması için çivili karton yaptı.

İzmir'de kaydedilen ve 'Izmir'de Çevirme Radar' sayfası tarafından paylaşılan görüntüler insanın moralini bozuyor. Araç sahibi bir kadın sayfada yer alan bilgilere göre çok defa aracını çivili kartonlarla kaplayarak sokak hayvanlarının zarar görmesine neden oldu. Şikayetlerin sonuçsuz kalmasından muzdarip olan aynı sitede yaşayan diğer insanlar durum karşısında isyan ediyorlar.

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Sahibini gören eşeğin mutluluğuSahibini gören eşeğin mutluluğu
Kavga eden kedilerle oynayan karga sosyal medyada ilgiyle izlendiKavga eden kedilerle oynayan karga sosyal medyada ilgiyle izlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi izmir çivili karton

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahibini gören eşeğin mutluluğu

Sahibini gören eşeğin mutluluğu

Kavga eden kedilerle oynayan karga sosyal medyada ilgiyle izlendi

Kavga eden kedilerle oynayan karga sosyal medyada ilgiyle izlendi

Karısıyla kavga eden adam ceza olarak onu arabanın bagajına kilitledi

Karısıyla kavga eden adam ceza olarak onu arabanın bagajına kilitledi

Eğlenmek isterken az kalsın ölüyordu

Eğlenmek isterken az kalsın ölüyordu

E-5 Karayolu’nda tek teker kazası kamerada

E-5 Karayolu’nda tek teker kazası kamerada

Dehşet! Tabela insanların üzerine düştü

Dehşet! Tabela insanların üzerine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.