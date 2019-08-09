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Sokak hayvanları çocukları harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Düzce’de sokak hayvanlarına mama almak için oturdukları sitenin önünde stand açan 3 kafadar kız, kendi yaptıkları bileklikleri satıyor.

Sokak hayvanları çocukları harekete geçirdi

Düzce’de sokak hayvanlarına mama almak için oturdukları sitenin önünde stand açan 3 kafadar kız, kendi yaptıkları bileklikleri satıyor. Sadece bileklikle yetinmeyen kızlar, sitede ki diğer çocuklarla birlikte evlerinde getirdikleri ve kullanılmayan takıları da standlarına koyarak, sokak hayvanlarına mama almak için satış yapmaya başladılar.
Düzce’nin Koçyazı (Metek) Mahallesi TOKİ konutları girişinde ki Koru Sitesi’nde oturan ve yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 kafadar kız çocuğu sokak hayvanları için internetten öğrendikleri bileklikleri yaparak satmaya başladılar. Başlattıkları çalışmanın vatandaşlar tarafından ilgi görmesi üzerine 3 kafadar bu kez sitede oturan diğer çocukları da organize ettiler. Çocuklar evlerinde ki kullanılmayan takıları da getirerek site önüne açtıkları standa koydular. Sokak hayvanlarına mama almak için site önüne kurdukları tezgahta ki ürün çeşitliliğini arttıran çocuklar, yoldan geçenlerin alışveriş yapması için pazar yeri esnafları gibi “Sokak hayvanları için 5 dakikanızı ayırın” şeklinde bağırmaya da başladılar. Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği hayvan sever çocukların son dönemde satışları da artmaya başladı. Yapılan satışlar sayesinde 160 lira para toplayan çocuklar ilk haftayı tamamlar tamamlamaz büyükleri ile birlikte köpeklere mama alarak mama kaplarına bırakacaklar.
Projenin fikrini veren 11 yaşında ki Şeyma Yağmur, kendi oturdukları semtte bulunan sokak hayvanlarını gördüklerini ve kimsenin yardım etmediği için bu kampanyanı başlattıklarını ifade ederek “Özellikle şu an oturduğumuz semtte bir sürü köpek oluyor. Bu köpekler gerçekten aç ve susuz oldukları için hep sokaklarda geziniyorlar ve insanlardan yardım bekliyorlar. Fakat insanlar genelde ısıracaklarını düşünerek kaçıyorlar. Aslında köpeklerin ve kedilerin kötü niyetli olduklarını düşünseler de öyle değiller. Bizde onlara kimsenin yardım etmemesinden dolayı böyle bir kampanya başlatmak istedik. Onların karınlarını doyurmak ve mutlu etmek çok güzel bir şey. Para kazanarak onlara mama vermek açısından kendi örgü ile yaptığımız bileklikler yapıyoruz. Kullanılmayan takılarımızı getirerek onları satıyoruz. Takıları yapmayı internetten öğrendik. Ne satabiliriz diye düşünürken aklımıza bir anda takı geldi. İnternette araştırdık ve böyle bir sonuca ulaştık. Arkadaşlarımız ve büyüklerimiz yaptığımız şeyin çok iyi bir şey olduğunu söyleyerek bizleri tebrik ediyorlar. 160 lira toplayabildik” dedi.
Şeyma Yağmur, sokak hayvanlarının içinde bulunduğu durumu anlamak için insanların empati kurması gerektiğini belirterek “Sokak hayvanlarını görmezden gelen insanlara empati kursunlar. Bir gün aç kalsalar ne hissederler? Önce onu düşünsünler. Aç kaldığında insan mutsuz olur. Kötü bir duygu, kötü hissedeler. Köpekler de aynı, insanlar gibi aynı duyguları yaşayabiliyorlar. Hayvanlara saygı göstermelerini ve bir mamayı fazla görmemelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları çocukları harekete geçirdi

Sokak hayvanları çocukları harekete geçirdi

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