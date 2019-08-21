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Sokak hayvanları için 11 yıldır su taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Şükrü Dizge, 11 yıldır her sabah damacanalara doldurduğu suyu sokak hayvanlarının yaşadığı bölgelere ulaştırıyor - Buralardaki kaplara su koyan, ayrıca yiyecek de bırakmaya gayret eden 70 yaşındaki Dizge, hayvan sevgisi sayesinde huzur bulduğunu ifade ediyor

HACER ÖZTÜRK - Ordu'da 70 yaşındaki Şükrü Dizge, 11 yıldır her sabah 15 damacana suyu sokak hayvanlarının yaşadığı bölgelere taşıyor.

Ünye ilçesinde yaşayan Dizge, emekli olduktan sonra sokak hayvanları ile daha fazla ilgilenmeye başladı. Şükrü Dizge, ilçeye bağlı Sahilköy Mahallesi'ndeki bazı noktalar ile çöp döküm alanındaki hayvanlara yiyecek ve su ulaştırıyor.

Dizge, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini, onlar için bir şeyler yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yaşının ilerlemesi nedeniyle çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğini anlatan Dizge, sağlık sorunlarına rağmen sokak hayvanlarının sevgisinden güç aldığını ifade etti.

Dizge, hayvanlara bakmanın içinden gelen bir duygu olduğunu vurgulayarak, bu uğraş sayesinde her gün yeniden hayat bulduğunun altını çizdi.

Yaklaşık 11 yıldır her gün sokak hayvanlarına su taşıdığını dile getiren Dizge, "Sokak hayvanlarını çok sevdiğim için 11 yıldır Akçay mevkisi ve çöp döküm sahasında yaşayan sokak hayvanlarına her gün sularını dağıtıyorum. Onlara yiyecek bırakmaya da gayret ediyorum." dedi.

- "Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum"

Dizge, Çınarsuyu Tabiat Parkı'nın girişindeki çeşmeden her gün su doldurduğu damacanaları arabaya taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 damacanam var, onlara su dolduruyorum. Kendi aracım yok, eşten dosttan emanet aldığım arabaya yükleyip dolmuş durağı, Akçay mevki, çöp sahası gibi alanlardaki hayvanlara su dağıtıyorum. Sokak hayvanları için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Pazar günleri iki defa geliyorum çünkü sıcak havada hayvanlara su yetmiyor. Zaman zaman gece saatleri dahi geldiğim zaman oluyor."

Dizge, üç çocuğu ve 5 torunu olduğunu belirterek, "Hayvan sevgisi sayesinde adeta hastalıklarımı unuttum, gönüllü olarak bu işi yapıyorum. Tüm hayvanları seviyorum." diye konuştu.

Çevresindeki insanların, bu davranışı dolayısıyla takdirlerini kendisine ilettiğini aktaran Dizge, "Ben elimden geldiğince bir şeyler yaparak hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Herkesin de hayvanlara sahip çıkması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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