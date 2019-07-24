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Sokak hayvanları için 39 şehir gezecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

SOKAK hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek için '30 günde 39 şehir' projesi kapsamında motosikletiyle Zonguldak'tan yola çıkan Barış Bahadır Antalya'ya ulaştı.

Sokak hayvanları için 39 şehir gezecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - SOKAK hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek için '30 günde 39 şehir' projesi kapsamında motosikletiyle Zonguldak'tan yola çıkan Barış Bahadır Antalya'ya ulaştı. Bahadır'ı Antalya'da hayvanseverler karşıladı.
Karadeniz Ereğli Belediyesi'nce desteklenen proje kapsamında motosikletiyle Zonguldak'tan yola çıkan eskrim antrenörü Barış Bahadır, Antalya'ya ulaştı. 30 günde 10 bin kilometre yol kat ederek Sinop'tan İzmir'e 39 şehri ziyaret edecek olan Bahadır, yolcuğu süresince rastladığı sokak hayvanlarını besliyor, onları barınaklara teslim ediyor. Proje kapsamında Antalya'ya da uğrayan Bahadır'ı, Candostları Koruma Derneği üyeleri karşıladı. Dernek Başkanı Arife Yanık ve dernek üyeleri, Bahadır'ı yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirdi ardından da hayvan barınma yerleri ve besleme noktalarını gezdirdi.
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Sokak hayvanları için 39 şehir gezecek

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