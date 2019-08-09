HABER

Sokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

 DÜZCE’de, 3 kız arkadaş sokak hayvanlarına mama almak için oturdukları site önünde bileklik örüp satmaya başladı.

Sokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, 3 kız arkadaş sokak hayvanlarına mama almak için oturdukları site önünde bileklik örüp satmaya başladı.
Koçyazı Mahallesi’nde bir sitede oturan yaşları 9 ile 11 arasında değişen 3 kız arkadaş, internetten bileklik yapmayı öğrenerek sokak hayvanlarına mama almak için bileklik örmeye başladı. Oturdukları sitenin önünde bileklik ören çocuklar, sitede oturan diğer çocukları da organize ederek evlerinde kullanılmayan takıları getirmelerini istedi. Çocuklar kurdukları tezgahta takıları satışa çıkardı. Çocuklar, “Sokak hayvanları için 5 dakikanızı ayırın” diye seslenirken, 3 günlük satışlardan 160 TL elde etti.
11 yaşındaki Şeyma Yağmur, kendi oturdukları semtte bulunan sokak hayvanlarını gördüklerini ve kimsenin yardım etmediği için bu kampanyanı başlattıklarını ifade ederek, “Özellikle şu an oturduğumuz semtte bir sürü köpek oluyor. Bu köpekler gerçekten aç ve susuz oldukları için hep sokaklarda geziniyorlar ve insanlardan yardım bekliyorlar. Fakat insanlar genelde ısıracaklarını düşünerek kaçıyorlar. Aslında köpeklerin ve kedilerin kötü niyetli olduklarını düşünseler de öyle değiller. Biz de onlara kimsenin yardım etmemesinden dolayı böyle bir kampanya başlatmak istedik. Onların karınlarını doyurmak ve mutlu etmek çok güzel bir şey. Para kazanarak onlara mama vermek açısından kendi örgü ile yaptığımız bileklikler yapıyoruz” dedi.
Şeyma Yağmur sokak hayvanlarının içinde bulunduğu durumu anlamak için insanların empati kurması gerektiğini belirterek, “Sokak hayvanlarını görmezden gelen insanlar empati kursunlar. Bir gün aç kalsalar ne hissederler? Önce onu düşünsünler. Aç kaldığında insan mutsuz olur. Kötü bir duygu, kötü hissederler. Köpekler de aynı, insanlar gibi aynı duyguları yaşayabiliyorlar. Hayvanlara saygı göstermelerini ve bir mamayı fazla görmemelerini istiyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlarSokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlarSokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlarSokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlar

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Hassas burun 'Kara', şark hizmeti için Van'da Hassas burun 'Kara', şark hizmeti için Van'da 
Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya dönemiOrhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.