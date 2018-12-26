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Sokak hayvanları için denize girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:32 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kendilerine 'Hayvansever Gönüllüleri' adını veren ve aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu bir grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına kostümleri ile denize girip, bağış topladı.

Sokak hayvanları için denize girdiler

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, kendilerine 'Hayvansever Gönüllüleri' adını veren ve aralarında ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da bulunduğu bir grup, kış ortasında sokak hayvanları yararına kostümleri ile denize girip, bağış topladı.
Didim'de yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu Didim Hayvan Dostları Derneği üyeleri, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar yararına etkinlik düzenledi. Grup etkinlikte sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımına destek amacıyla kış ortasında denize girip bağış topladı. Aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu yaklaşık 200 kişi, sokak hayvanları yararına düzenlenen, Noel hediyelerinin verildiği ilk gün anlamına gelen 'Boxing Day' etkinliği kapsamında Altınkum Plajı'nda buluştu. Bu grup içerisinden 25 kişi, çeşitli kostümleriyle denize girerek yaklaşık yarım saat suda kaldı. Sahipsiz sokak hayvanları için denizin soğuk olmasına aldırmayan grup, sudan çıkarken etkinliği izleyenlerce alkışlarla karşılandı.
11 YILDIR DÜZENLENİYOR
Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görevli Veteriner Hekim Ali Karahallı, sahipsiz sokak hayvanları için 11 yıldır bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Bu etkinlikle sokak hayvanlarına ve barınakta yaşayan hayvanlara değer katıldığını belirten Karahallı, "Denizin soğuk olmasına aldırış etmedik. Deniz çok güzeldi. Buraya gelen arkadaşlarımız hayvan barınağına bağışta bulunuyor. Kış ayları sahipsiz hayvanlar için zor geçiyor. Didim'de yerleşik yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar barınağa gönüllü olarak sürekli katkıda bulunuyorlar. Bugünkü etkinlikte bağışla toplanan paralarda barınağınaktaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sokak hayvanları için denize girdilerSokak hayvanları için denize girdilerSokak hayvanları için denize girdilerSokak hayvanları için denize girdiler

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