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Sokak hayvanları için 'dert' dinlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

MERSİN'de bir grup hayvansever, sokak hayvanları için vatandaşların dertlerini dinleyerek bağış topladı.

Sokak hayvanları için 'dert' dinlediler

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de bir grup hayvansever, sokak hayvanları için vatandaşların dertlerini dinleyerek bağış topladı. 2 günde elde edilen bin 647 TL ile sokakta yaşayan hayvanların tedavi masrafları karşılanacak.
Sosyal medya hesabı üzerinde bir araya gelen yaklaşık 20 hayvansever, üzerinde, 'Düşünün yağmurlu bir günde sırılsıklam ıslaksınız ve üşüyorsunuz, karnınız aç ve sığınacak bir eviniz bile yok. Bir hayvanın dostluğu birçok ilaçtan faydalı' ifadelerinin yer aldığı pankartlar ile kentin çeşitli noktalarında vatandaşların 'dertlerini' dinleyerek, sokak hayvanlarının tedavi masraflarını ödemek üzere 2 TL talep etti. Özellikle Uluslararası Narenciye Festivali'nin düzenlendiği Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı'nda geniş bir kitleye ulaşan hayvanseverler 6 kumbara ile ilk günde bin 97, ikinci günde ise 550 TL olmak üzere toplam bin 647 TL topladı. Vatandaşların bağışları anlaşmalı veteriner hekime teslim edilirken, insanlar sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet edildi.
Etkinliğe katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mezunu Burak Çağatay Tekatlı (23), amaçlarından söz ederek şunları söyledi:
"İnsanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimizde 6 kumbaramız mevcut. Mersin'de birçok bölgede bulunmaktayız ve herkesin desteğini topluyoruz. Hasta ve sakat hayvanlarımıza besleme konusunda, onların tedavi masrafları konusunda anlaşmalı veteriner hekimlerimize olan borçlarımızı ödemek ve onların bakımları için gerekli tutarları karşılamak için insanların desteğini alıyoruz."
Mersin Üniversitesi (MEÜ) İngiliz Dil Bilimi 2'nci sınıf öğrencisi Öykü Zülkadiroğlu (19) ise "Sokak hayvanları için bağış toplamak için bir aradayız. İsteyen derdini anlatıyor, isteyen sadece bağış yapıyor. Çeşitli yerlere grup olarak dağıldık. İlk günde bin 97 TL topladık. Bu para veteriner hekimimize verildi. Toplanan para ile yaralı olan sokak hayvanlarının tedavi masrafları karşılanacak" diye konuştu.
16 yaşındaki lise öğrencisi Efsun Tural da, "Hayvanların ilaç masrafları için bağış topluyoruz. 6 kumbara açtık. İnsanlardan sokak hayvanları için anlayış bekliyoruz. Onlardan yardım bekliyoruz" dedi.

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Sokak hayvanları için 'dert' dinledilerSokak hayvanları için 'dert' dinledilerSokak hayvanları için 'dert' dinledilerSokak hayvanları için 'dert' dinlediler

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