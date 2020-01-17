HABER
  4. Sokak hayvanları için gözleme etkinliği yapıldı

Sokak hayvanları için gözleme etkinliği yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, hayvan severler tarafından, sokak hayvanları yararına gözleme yapım ve satım etkinliği düzenlendi.Adıyaman’da, sokak hayvanları için bir çok etkinliğe imzalar atan hayvan severler, bu defa da sokak hayvanları yararına gözleme yapma ve satma etkinliği gerçekleştirdi.

Adıyaman’da, hayvan severler tarafından, sokak hayvanları yararına gözleme yapım ve satım etkinliği düzenlendi.
Adıyaman’da, sokak hayvanları için bir çok etkinliğe imzalar atan hayvan severler, bu defa da sokak hayvanları yararına gözleme yapma ve satma etkinliği gerçekleştirdi. Adıyaman Valiliği karşı tarafında yapılan etkinliğe vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Bir çok hayvan severin yer aldığı gözleme etkinliğinde, yapılan gözlemeler tek tek vatandaşlara satıldı. Gözlemelerden elde edilen gelirlerin tamamı sokak hayvanları için kullanılacak.
Yapılan etkinlikle alakalı bilgiler veren hayvan severlerden Erdinç Gürkan, “Sokak hayvanları için her bir taraftan bir araya geldik ve bugün gözleme etkinliği yapıyoruz. Burada herkes, çoğu ablamız, annemiz herkes burada gözleme için hazırlıklar için bir şeyler yapıyorlar. Şuan mama etkinlikleri yapıyoruz, mamalar alınacak. Yaralı hayvanlar buluyoruz ve o hayvanların klinik ücretleri gerekiyor. Bunların hepsini de bu tarz etkinlikler yaparak karşılamaya çalışıyoruz. Hepimiz tamamen gönüllüyüz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Arkeologlar Derneği Başkanı: Arkeologa zimmet kara mizahArkeologlar Derneği Başkanı: Arkeologa zimmet kara mizah
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyorMeteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Osmaniye'de TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

OT dergisi soygununda yeni gelişme

OT dergisi soygununda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.