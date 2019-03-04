Sokak hayvanları için ısıtmalı kulübe yaptılar

SİNAN BALCIKOCA - Kütahya'da iki lise öğrencisi, okullarının bahçesinde yaşayan sokak köpeklerinin üşümesinden etkilenerek güneş enerjisiyle ısınan kulübe yaptı.

Öğrencileriyle ilk önce şehir elektriğinden yararlanarak kulübe yapmayı planladıklarını belirten Efe, ancak sonradan daha çevreci bir proje tasarladıklarını ifade etti.

Öncelikle öğrencilerin çizim yaptığını anlatan Efe, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz projeyi hazırladı ve gerekli malzemeleri aldık. Projeyi yaklaşık 100 liraya mal ettik. Kulübenin çatısına monte ettiğimiz panel, güneş enerjisini alıp aküyle depoluyor. Bu enerji, halı altı ısıtma minderi sayesinde ısı olarak aktarılıyor. Kulübenin içi termostat sayesinde 20 derece sıcaklıkta oluyor."

Efe, projeye ilişkin "Önemli olan insani değerleri artırmaktı. İnsanların sokak hayvanlarına bakışını değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim kadar onların da bu dünyada yaşama hakkı var. Ayrıca projeyle ilgili birkaç belediye ve firmayla görüştük. Sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalarda bizden destek alacaklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız hayvanların üşümesini engellemek"

Öğrencilerden Oğuz Özgür de kendi ürettiği enerjiyle ısınan bir kulübe yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özgür, "Amacımız hayvanların üşümesini engellemek. Onların hayatına kolaylık getirmek. Projeyle, karlı havalarda bile kulübe sıcak tutuluyor." diye konuştu.

Öğrenci Ahmet Ercan Kaya ise "Hayvanlara değer veriyoruz. Hayvanlar için yaptığımız kulübeyi test ettik ve başarıya ulaştık. Çok mutluyuz." dedi.

