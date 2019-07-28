Sokak hayvanları için kermes

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Yeşilyol Caddesi üzerine kurulan kermeste yiyecek, içecek, el işi ürünler, ev eşyaları ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek tüm gelir sokak hayvanlarının tedavisi, beslenmesi ve barınmasında kullanılacak. Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Keskin yaptığı açıklamada, derneğin 1.5 yıl önce kurulduğunu ve o günden bugüne kadar sokak hayvanları için faaliyet gösterdiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Keskin, “Tamamen gönüllülerden oluşan bir grubumuz var. Bağışlar ve aidatlar ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Mevcut olarak şu an çok fazla hayvanın tedavisi için uğraşıyoruz. Bundan kaynaklı olarak da böyle bir kermes faaliyeti başlattık. Kermesimizde yiyecek, ikinci el eşya, küçük hediyelik eşyalar mevcut. Bunların satışını sağlıyoruz. Şu an ilk günümüz olmasına rağmen satışlar ve ilgi güzel. Sosyal medya hesaplarımızdan ve basın yayın organlarından duyuru yaptık. Vatandaşlarımız ilgi alaka gösteriyorlar. Kermesimiz 3 gün boyunca açık olacak. Vatandaşlarımızı sokaktaki canlılara yardımcı olmak için derneğimize ve kermesimize bekliyoruz” dedi.

Hayansever Fatma Sağlam ise Afyonkarahisar’da sokak hayvanlarına yönelik böyle bir faaliyeti görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Sağlam şöyle konuştu:

“Ben Din Kültürü öğretmeniyim, mesleğimde ikinci yılım. Afyon’da böyle şeyler görmek gerçekten güzel. Sağ solda hayvanları görüyoruz ama herkes ilgilenen yok diye düşünüyor ama bugün ben şunu anladım. Gerçekten ben buradaki arkadaşlarla görüştüm. Sokak hayvanlarıyla ilgilenenler var. Ben bunun farkına vardım. Bu faaliyeti çok beğendim çok hoşuma gitti. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.