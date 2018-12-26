Sokak hayvanları için kış ortasında denize girdiler

Aydın'ın Didim ilçesinde, Türk ve İngilizlerden oluşan bir grup, sokak hayvanları için düzenledikleri bağış kampanyası kapsamında soğuğa aldırmadan denize girdi.

Didim Hayvan Dostları Derneği tarafından Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar yararına düzenlenen etkinlik kapsamında 200 kişi, Altınkum Plajı'nda buluştu.

Didim'de yaşayan ve dernek üyesi İngiliz vatandaşlarının, "Noel hediyelerinin verildiği ilk gün" anlamına gelen "Boxing Day" kapsamında katıldığı etkinlikte, gruptaki 25 kişi, ilgi çekici kostümler giyerek Ege'nin soğuk sularına atladı.

Yaklaşık yarım saat suda kalan gönüllülere vatandaşlar alkışlarıyla destek oldu.

Barınak veterineri Ali Karahallı, suyun soğuk olmasına aldırış etmediklerini, çok eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Etkinlikte toplanan bağışlarla sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Karahallı, barınak için düzenledikleri kampanyalara İngilizlerin her zaman destek olduğunu ifade etti.

