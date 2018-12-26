HABER

Sokak hayvanları için kış ortasında denize girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

Aydın'da Türk ve İngilizlerden oluşan bir grup, sokak hayvanları için denize girerek bağış topladı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Türk ve İngilizlerden oluşan bir grup, sokak hayvanları için düzenledikleri bağış kampanyası kapsamında soğuğa aldırmadan denize girdi.

Didim Hayvan Dostları Derneği tarafından Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki sahipsiz hayvanlar yararına düzenlenen etkinlik kapsamında 200 kişi, Altınkum Plajı'nda buluştu.

Didim'de yaşayan ve dernek üyesi İngiliz vatandaşlarının, "Noel hediyelerinin verildiği ilk gün" anlamına gelen "Boxing Day" kapsamında katıldığı etkinlikte, gruptaki 25 kişi, ilgi çekici kostümler giyerek Ege'nin soğuk sularına atladı.

Yaklaşık yarım saat suda kalan gönüllülere vatandaşlar alkışlarıyla destek oldu.

Barınak veterineri Ali Karahallı, suyun soğuk olmasına aldırış etmediklerini, çok eğlenceli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Etkinlikte toplanan bağışlarla sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Karahallı, barınak için düzenledikleri kampanyalara İngilizlerin her zaman destek olduğunu ifade etti.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Fotoğraflar // Bakan Soylu, Yeşilay'ın  "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme" toplantısına katıldı Fotoğraflar // Bakan Soylu, Yeşilay'ın  "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme" toplantısına katıldı 
Uluslararası Astronomi Birliği’nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlanacakUluslararası Astronomi Birliği’nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayvanseverler soğukta denize girdiler sokak hayvanları

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Öncesi ve sonrası... AA fotoğrafları peş peşe yayınladı

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Devlet Bahçeli parmağındaki yüzüğü anlattı! Dikkat çeken detay...

Kahvaltı sırasında gazetecinin dikkatini çekti! Bahçeli...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.