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Sokak hayvanları için kulübeler imal edildi

25.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için kulübeler imal edildi.Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından küçük kulübeler imal edildi.

Erzincan’da barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için kulübeler imal edildi.
Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından küçük kulübeler imal edildi. Marangozhane atölyesinin tamamen kendi imkânlarıyla imal ettiği kulübeler Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.
Bu kapsamda Atatürk parkında kulübelerin montaj işlemleri yapılırken Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi Ürküş Aksun’da çalışma alanına gelerek sokak hayvanları için mama bıraktılar.
Başkan Bekir Aksun, “Kış aylarında ilimizde hava şartlarının bir hayli soğuk olduğu bilinmekte. Bizde bu durumda sokak hayvanlarımızın kışın soğuğunda barınabileceği kulübeler yapılması için Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze talimat verdik. Neticesinde marangozhane atölyesi ekiplerimiz tarafından beslenme ve barınma sorunu yaşayan sokak hayvanlarımız için kulübeler yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde vatandaşlarımızın rahatsız olmayacağı noktalar belirlenerek yapılan bu kulübeler şehrin birkaç noktasına yerleştirilecek ve bu noktalara düzenli olarak mama bırakılacak. Ekiplerimizin hassas ve duyarlı çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Halkımızdan ricamız; kış nedeniyle yemek bulmakta zorluk çeken canlarımızı unutmayalım, onlara sahip çıkalım” dedi.

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