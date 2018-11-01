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Sokak hayvanları için mama alınmasını isteyerek uzlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yaya geçidinde "yavaş yürüdüğü" gerekçesiyle bir sürücü tarafından darbedilen üniversite öğrencisi, uzlaştırmacı aracılığıyla "sokak hayvanlarına mama alınması" talebi kabul görünce şikayetinden vazgeçti - Öğrenci Emirhan Hüseyin Çınar: "Sokak hayvanları için kış mevsimini düşünerek belirli bir miktar mama talebinde bulundum. O da hemen almış, teşekkür ediyorum. Yaptığı hatanın farkına varmış ve bu şekilde telafi etmeye çalışmış. Sonucu hayırlı oldu" - Sürücü Hüseyin Çeşit: "O esnada araçta çocuğum vardı. Hastaneye gidiyorduk. Acele ettiğim için bu olay başımıza geldi. Tatlıya bağlandığı için mutluyum. En azından tatsız bir olayla da olsa sokak hayvanlarına bir faydamız dokundu"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de, yaya geçidinde "yavaş yürüdüğü" gerekçesiyle bir sürücü tarafından darbedilen üniversite öğrencisi, uzlaştırmacı aracılığıyla "sokak hayvanlarına mama alınması" karşılığında şikayetini geri çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı 24 Haziran'da oyunu kullandıktan sonra Sıhhiye Meydanı Kavşağı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçerken "yavaş yürüdüğü" gerekçesiyle otomobil sürücüsü Hüseyin Çeşit (38) tarafından darbedilen 22 yaşındaki öğrenci Emirhan Hüseyin Çınar şikayetçi oldu.

Soruşturma aşamasında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırmacı görevlendirdi. Eskişehir Adliyesinde uzlaştırmacı olarak görev yapan Murat Ayhan Arduç, çalışma başlattı. Mağdur Emirhan Hüseyin Çınar ve Hüseyin Çeşit'le görüşen uzlaştırmacı Arduç, arabuluculuk yaptı.

Mağdur Çınar'ın, davalı taraftan "sokak hayvanları için 15 kilogram mama" talebinde bulunması üzerine Hüseyin Çeşit ile de anlaşma sağlayan uzlaştırmacı Arduç, bu sayede şikayetin geri alınmasını sağladı. Cumhuriyet Başsavcılığı da uzlaşma sebebiyle soruşturmayı kapattı.

Emirhan Hüseyin Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan bu olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, şikayetini geri çekmek için en doğru talebin, yaklaşan kış mevsiminde sokak hayvanlarına mama alınması olduğunu söyledi.

Çınar, olay günü oyunu kullandıktan sonra evine gittiğini dile getirerek, "Yaya geçidinden yolun karşısına geçiyordum. Bir otomobilin geldiğini gördüm ama çok uzaktaydı. O yüzden yürümeye devam ettim. Bir fren sesiyle irkildim. Aracından inen kişi yaya geçidinden yavaş yürüdüğümü ileri sürerek beni darbetti. Sokaktaki vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra darp raporu aldım ve plakadan yola çıkarak şikayetçi oldum." dedi.

- "Uzlaşma taraftarıydım"

Şikayetçi olduktan sonra uzlaştırmacının devreye girdiğini aktaran Çınar, şöyle konuştu:

"Ben zaten uzlaşma taraftarıydım. Kendi adıma bir şey talep etmedim. Sokak hayvanları için kış mevsimini düşünerek belirli bir miktar mama talebinde bulundum. O da hemen almış, teşekkür ediyorum. Yaptığı hatanın farkına varmış ve bu şekilde telafi etmeye çalışmış. Sonucu hayırlı oldu. Çocukken bahçemizde köpeklerimiz vardı. Sokak hayvanlarıyla zaten ilgiliyim. Bu tarz olaylarda konunun dava boyutuna gitmeden çözülmesi adliyenin yükünü önemli derecede hafifletiyordur. Vatandaşlarımızın bir anlık sinirle yaptıkları hataların bu şeklide çözüme kavuşmasını sağlayan uzlaştırmacılara da ayrıca teşekkür ediyorum."

Hüseyin Çeşit ise yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "O esnada araçta çocuğum vardı. Hastaneye gidiyorduk. Acele ettiğim için bu olay başımıza geldi. Tatlıya bağlandığı için mutluyum. En azından tatsız bir olayla da olsa sokak hayvanlarına bir faydamız dokundu." diye konuştu.

Uzlaştırmacı Murat Ayhan Arduç da konunun tatlıya bağlanmasından memnun olduğunu belirterek, "Bu tarz olaylarda şikayetin davaya dönüşmeden çözülebilmesi için gayret gösteriyoruz. İki tarafın da anlaşmak için sıkıntı çıkartmaması işimizi kolaylaştırıyor. Örnek bir talepte bulunan Emirhan kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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