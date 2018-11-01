Sokak hayvanları için mama alınmasını isteyerek uzlaştı

Mağdur Çınar'ın, davalı taraftan "sokak hayvanları için 15 kilogram mama" talebinde bulunması üzerine Hüseyin Çeşit ile de anlaşma sağlayan uzlaştırmacı Arduç, bu sayede şikayetin geri alınmasını sağladı. Cumhuriyet Başsavcılığı da uzlaşma sebebiyle soruşturmayı kapattı.

Emirhan Hüseyin Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan bu olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, şikayetini geri çekmek için en doğru talebin, yaklaşan kış mevsiminde sokak hayvanlarına mama alınması olduğunu söyledi.

Çınar, olay günü oyunu kullandıktan sonra evine gittiğini dile getirerek, "Yaya geçidinden yolun karşısına geçiyordum. Bir otomobilin geldiğini gördüm ama çok uzaktaydı. O yüzden yürümeye devam ettim. Bir fren sesiyle irkildim. Aracından inen kişi yaya geçidinden yavaş yürüdüğümü ileri sürerek beni darbetti. Sokaktaki vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra darp raporu aldım ve plakadan yola çıkarak şikayetçi oldum." dedi.

- "Uzlaşma taraftarıydım"

Şikayetçi olduktan sonra uzlaştırmacının devreye girdiğini aktaran Çınar, şöyle konuştu:

"Ben zaten uzlaşma taraftarıydım. Kendi adıma bir şey talep etmedim. Sokak hayvanları için kış mevsimini düşünerek belirli bir miktar mama talebinde bulundum. O da hemen almış, teşekkür ediyorum. Yaptığı hatanın farkına varmış ve bu şekilde telafi etmeye çalışmış. Sonucu hayırlı oldu. Çocukken bahçemizde köpeklerimiz vardı. Sokak hayvanlarıyla zaten ilgiliyim. Bu tarz olaylarda konunun dava boyutuna gitmeden çözülmesi adliyenin yükünü önemli derecede hafifletiyordur. Vatandaşlarımızın bir anlık sinirle yaptıkları hataların bu şeklide çözüme kavuşmasını sağlayan uzlaştırmacılara da ayrıca teşekkür ediyorum."