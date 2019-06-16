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Sokak hayvanları için şehir şehir gezecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta eskrim antrenörü olan Barış Bahadır (39) sokak hayvanları için başlattığı, '30 gün 39 şehir 10 bin kilometre' projesi kapsamında motosikletiyle çıktığı yollarda rastladığı sokak hayvanlarını besleyerek onları barınaklara teslim edecek.

Zonguldak’ta eskrim antrenörü olan Barış Bahadır (39) sokak hayvanları için başlattığı, '30 gün 39 şehir 10 bin kilometre' projesi kapsamında motosikletiyle çıktığı yollarda rastladığı sokak hayvanlarını besleyerek onları barınaklara teslim edecek. Zonguldak'ta yaşayan evli eskrim antrenörü olan Barış Bahadır, sokak hayvanları için '30 gün 39 şehir 10 bin kilometre' adlı proje başlattı. Proje kapsamında 6 Temmuz'da Zonguldak Ereğli'den motosikleti ile yola çıkacak olan Bahadır, önce Ankara'ya gidip Anıtkabir'i ziyaret edecek. Bahadır, ardından Sinop'a giderek başlatacağı yolculuğunu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege illerini gezdikten sonra tamamlayacak. Bahadır, yolculuk esnasında iki il arasında bulunan sokak hayvanlarını besleyerek onları barınaklara teslim edecek.

Bahadır, proje kapsamından Türkiye'nin tüm kıyı şeritlerini dolaşacağını, 23 yerde çadır, 7 yerde ise misafirhanede konaklayacağını söyledi. Asıl amacının iki il arasında kalan sokak hayvanlarını beslemek olduğunu kaydeden Bahadır, "6 Temmuz’da başlayacağım bu yolculuk 39 şehri kapsayacak. Tamamen 2 şehrin arasında kalmış, oralarda terk edilmiş ve zorlu yaşam şartlarında yaşamaya mahkûm bırakılmış hayvanları besleyip şehrin merkezindeki hayvan sever dernekler ile de etkinlikler yapmayı planlıyorum. Herkes yazın ya memleketine ya da köyüne tatile gidiyor. Bunu yaparken bagajında bir kedi ya da köpek maması bulundurup mola verdiğinde çeşme başında ya da bir benzinlikte hayvanları beslemesi için de bu hareketi yapıyorum. Umarım herkeste biraz daha hayvan sevgisini artırabiliriz" dedi.

Bahadır, sokak hayvanları için herkesin bir sorumluluğunun bulunduğunu söyleyerek, "Biz de kendi adımıza bu sorumluluğu yerine getirelim istedik. Ben biliyorum ki şehrin merkezindeki hayvan severler inanılmaz fedakâr çalışıyorlar. Ama benim amacım; iki şehrin arasında kalmış hayvanları beslemek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-

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