HABER

Sokak hayvanları için şehrin çeşitli noktalarına yarım ton yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 18:37 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin çeşitli bölgelerine yarım ton yem bıraktı.

Sokak hayvanları için şehrin çeşitli noktalarına yarım ton yem bırakıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin çeşitli bölgelerine yarım ton yem bıraktı.
Olumsuz hava şartlarında yem ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan kuşlar, sahipsiz kedi ve köpekler için Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Kültürpark, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı, şehir içi kavşaklar, mezarlıklar gibi şehrin farklı bölgelerine yem bıraktı.
Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,"Havaların soğumasıyla birlikte özellikle kuşların yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadığı, bu konudaki çalışmalarının kış boyunca sürdürüleceği" belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Sokak hayvanları için şehrin çeşitli noktalarına yarım ton yem bırakıldı

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
'Boşanan kadınlar şiddete daha çok maruz kalıyor''Boşanan kadınlar şiddete daha çok maruz kalıyor'
15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürünün adına Polis Merkezi açıldı  15 Temmuz Gazisi Emniyet Müdürünün adına Polis Merkezi açıldı  
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.