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Sokak hayvanları için su borusundan mama kabı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde esnaf Özgür Dolapçı, sokak hayvanlarının kar ve soğuk havada aç kalmaması için su borularından mama ve su kabı yaptı.

Sokak hayvanları için su borusundan mama kabı yaptı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde esnaf Özgür Dolapçı, sokak hayvanlarının kar ve soğuk havada aç kalmaması için su borularından mama ve su kabı yaptı.
Muhittin Mahallesi’nde eşi ile birlikte tül perde satış ve montajı yaptığı dükkanının dış duvarına eski su borularını keserek sokak hayvanlarına yönelik kalıcı mama ve su kabı yapan Özgür Dolapçı, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Sokak hayvanlarının özellikle de kış aylarında çok zor yaşam koşullarında yaşam ile ölüm arasında mücadele verdiğini belirten Dolapçı, "Yazın pet şişeleri keserek yem ve su koyarak sokak hayvanlarına yardımcı oluyordum. Ama kış aylarındaki zor şartlarda bunun yetmediğini gördük. Sokak hayvanları kış aylarında daha çok yiyeceğe ihtiyaç duyuyor ve bu ihtiyaçları kadar yiyecek bulamıyorlar. Bunun için bir kalıcı çözüm olarak bu yöntemi buldum" dedi.
Kendi imkanlarıyla eski su borularını dükkanının dış yüzeyine monte ederek mama ve su koymaya başladığını ifade eden Dolapçı, çok sayıda sokak hayvanının buradan karnını doyurmaya başladığını görerek mutlu olduğunu da kaydetti. Dolapçı, eski su borularının üzerinden dökülen mamaların alt taraftaki açık olan kısımdan sokak hayvanları tarafından tüketildiğini dile getirerek, "Kendi imkanlarımla basit bir şekilde eski su borularından kalıcı mama kabı yaparak olayı buraya taşıdık. Bu sayede, sokak hayvanları 24 saat mama ve su bulma sıkıntısı yaşamıyor. Bu çok maliyetli bir şey değil. Fazla bir maliyeti de olmadığı için böyle bir şey yaptık. Bunu herkesin yapmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

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Sokak hayvanları için su borusundan mama kabı yaptıSokak hayvanları için su borusundan mama kabı yaptıSokak hayvanları için su borusundan mama kabı yaptı

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