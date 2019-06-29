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Sokak hayvanları için tasarlanan ‘dostluk aparatı’ yaygınlaştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

BAYBURT’ta üniversite öğrencisi Muhammed Badur'un öğrenim bursu geliriyle sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik içerisine mama konulan plastik borulardan tasarladığı yemlikler, Bayburt Üniversitesi'nce geliştirildi.

Sokak hayvanları için tasarlanan ‘dostluk aparatı’ yaygınlaştırılıyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA) - BAYBURT’ta üniversite öğrencisi Muhammed Badur'un öğrenim bursu geliriyle sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik içerisine mama konulan plastik borulardan tasarladığı yemlikler, Bayburt Üniversitesi'nce geliştirildi. 'Dostluk aparatı’ verilip kentte yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamayla; bittikçe kendini yenileyen mamanın kaba dolmasıyla, sokak hayvanlarının rahat şekilde beslenmesine olanak sağlandı.
Bayburt Üniversitesi'ne öğrenim gören Muhammed Badur, eğitiminin yanı sıra kendisini sokak hayvanlarına adadı. Badur, öğrenimi sırasında devletten aldığı bursu, sokak hayvanları için harcıyor. Plastik borularla yaptığı ve 'dostluk aparatı' adını verdiği yemlikleri kentte bazı caddelerin belirli alanlarına monte eden Badur, aparata koyduğu mamayla, sokak hayvanlarının karnını doyuruyor. Uygulama, kent sakinlerinin yanı sıra hayvan severlerin de ilgi odağı oluyor. Bayburt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü de, beğeni toplayan 'dostluk aparatı' uygulamasını geliştirip, bazı eksikliklerin giderilmesi ve sokak hayvanlarının aparatı daha rahat kullanabilmeleri için çalışma başlattı. Çalışmalarla, mamaların borulardan taşmaması amacıyla yapılan ilk prototiplere mama kapları monte edildi. Kampüs alanında pek çok noktaya konulan ve kentte de yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamayla; bittikçe kendini yenileyen mamanın kaba dolmasıyla, sokak hayvanlarının rahat şekilde beslenmesine olanak sağlandı.
'EKSİKLİKLERİ GİDERDİK'
Üniversitenin öğretim görevlisi Dr. Cansu Tutkun, dünyada binlerce sokak hayvanının açlıktan yaşamını yitirdiğini ve açlık sorununun sokak hayvanlarının ölümlerinin en büyük sebeplerinden biri olduğu söyledi. Tutkun, "Sokak hayvanlarının bu durumuna ilişkin öğrencilerimizden Muhammet Badur 2017'de sokak hayvanlarını beslemek için kendi imkânları ve burslarıyla bir aparat tasarladı. Başta bu aparatlarda özellikle mamaların dışarıya taşması veya aparatların ağaca monte edilirken bazı problemlerin yaşanması gibi bazı problemler vardı. Daha sonra Bayburt üniversitesi olarak ‘Dostluk aparatı’ adını verdiğimiz bu aparatın geliştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi açısından bir proje geliştirdik. Proje kapsamında boruları ve alttaki mama kaplarını tekrardan tasarlayarak bu eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Hayvan dostu bir üniversite olarak kampüsümüze de bu aparatlardan yerleştirdik. Amacımız sokak daha çok hayvanının faydalanması için şehrimizin ve ülkemizin birçok bölgesine bu aparatlardan yerleştirmeye çalışmaktır" dedi.
'SERİ ÜRETİME GEÇMEYİ HEDEFLENİYORUZ'
Mama aparatlarında seri üretime geçilerek daha çok hayvanın faydalanmasını istediklerini amaçladıklarını belirten akademisyen Dr. Murat Çolak da, "Bu proje sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen bir projedir. Bizler de üniversite olarak, bu projenin dostluk aparatı ismini verdiğimiz mama kalıbının mama tepsisi kısmının tasarlanması, prototip imalatının geliştirilmesi konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Yaptığımız projelerde hem tasarım aşamasında hem de prototip imalatı aşamasında öğrencilerimiz görev aldı. Sonrasında bu geliştirdiğimiz prototipleri saha uygulamalarına tabii tuttuk. Performans analizlerini belirleyebilmek adına tasarımlarda meydana gelen eksikleri prototipler üzerinde ve saha çalışmaları üzerinde anlamaya çalıştık. Bu tasarımlarımız seri imalata geçtiği zaman il bazında ve ülke bazında da yaygınlaştırmaya çalışacağız’’ diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sokak hayvanları için tasarlanan ‘dostluk aparatı’ yaygınlaştırılıyorSokak hayvanları için tasarlanan ‘dostluk aparatı’ yaygınlaştırılıyorSokak hayvanları için tasarlanan ‘dostluk aparatı’ yaygınlaştırılıyorSokak hayvanları için tasarlanan ‘dostluk aparatı’ yaygınlaştırılıyor

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