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Sokak hayvanları için ücretsiz mama ve mama kabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Albaraka Türk, banka şubelerini ziyaret edenlere Değer Katan İyilikler projeleri kapsamında ücretsiz mama ve mama kabı hediye ediyor

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, “Değer Katan İyilikler” projeleri kapsamında Türkiye genelindeki tüm Albaraka Türk şubelerinde sokak kedileri için mama ve mama kabı hediye ediyor.

Albaraka Türk açıklamasına göre, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren banka, insana ve çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Albaraka Türk, “Değer Katan İyilikler” projeleri kapsamında Türkiye genelindeki tüm Albaraka Türk şubelerinde sokak kedileri için mama ve mama kabı ücretsiz veriliyor.

Toplumsal sorumluluklarını her geçen gün yeni bir projeyle şekillendiren Albaraka Türk, " #MamaKabımAlbarakadan " hashtagı ile başlattığı değer katan iyilikler hareketine katılmak isteyen tüm hayvan dostlarını banka şubelerine bekliyor.

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albaraka türk

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