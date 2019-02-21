HABER

Sokak hayvanları için yüzecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 'sokak hayvanları' ana temasıyla 13'üncüsü düzenlenecek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.

Sokak hayvanları için yüzecekler

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 'sokak hayvanları' ana temasıyla 13'üncüsü düzenlenecek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.
Datça Belediyesi'nin organizasyonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile gönüllülerin katkılarıyla, Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek. İlçe merkezindeki Kumluk Plajı'nda, 'sokak hayvanları' teması ve "Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle" sloganıyla gerçekleştirilecek maratona, 400'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Kumluk Plajı'nda, 23 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak maraton, 'Kumluk Plajı-Fener Adası' arasındaki 3 bin metrelik uzun parkur ile Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurda yapılacak. Maratona 2 gün kala Datçalı bir grup yüzücü, Taşlık Plajı'nda denize girip, kulaç atarak yarışa hazırlandı. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Tertip Komitesi yetkilisi Necati Sağır, maraton günü ilçede hava ve deniz suyu sıcaklığının 17-18 derece olarak tahmin edildiğini ve tüm sporcuları yarışa beklediklerini söyledi.
Tertip Komitesi üyeleri daha sonra Datça Hayvansevenler Derneği'ne ait hayvan barınağını ziyaret etti. Komite Başkanı Levent Özberk, hayvanlara karşı yapılan suçlara dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtirken, bu suçlara karşı ceza uygulamalarının bir an önce yürürlüğe gireceğine inandıklarını söyledi. Maraton günü sokak hayvanları yararına bağış toplanacağını da ifade eden Özberk, "Datça'da özelikle kedi popülasyonunda büyük bir artış gözleniyor. Kısırlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, maraton günü alana konacak kumbarada bağış toplanacak. Toplanan bağışlar, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması ve onların mama ihtiyaçlarını karşılamak üzere için derneğe teslim edilecek" dedi.
Datça Hayvansevenler Derneği üyesi ve barınak gönüllüsü Nurcan Kaya ise yüzme maratonu ana temasının bu yıl sokak hayvanları olarak belirlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Sokak hayvanları için yüzeceklerSokak hayvanları için yüzeceklerSokak hayvanları için yüzeceklerSokak hayvanları için yüzecekler

PARTNER'Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm''Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm'
Oto sanayide halk otobüsü dehşetiOto sanayide halk otobüsü dehşeti
Ukraynalı anne, kızına can veren Türk donörle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorUkraynalı anne, kızına can veren Türk donörle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

İstanbul sise teslim! Yüzlerce gemi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Demokrat Parti'den açıklama geldi: Adayımız Burhanettin Kocamaz

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

Rizeli yine imkansızı başardı! İnşaat demirinden ATV yaptı

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

'Arap Emrah' İstanbul'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.