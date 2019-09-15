Sokak hayvanları mağazalarda serinliyor

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sıcak havadan bunalan sokak hayvanları, mağazaların içlerine girerek klimanın altında serinlemeye çalışıyor. Mağazalara alışverişe gelen müşteriler ise sokak hayvanlarının da canlı olduğunu unutmamak gerektiğini söylüyor.

Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'ndeki sokak hayvanları, sıcak havanın etkisiyle gündüzleri zor saatler geçiriyor. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece kaydedildiği Antalya'da sokak hayvanları, cadde üzerinde bulunan mağazaların içinde serinlemeye çalışıyor. Genellikle mağaza kapılarındaki klimanın altında serinleyip uyuyakalan hayvanlara, vatandaşlar ilgi gösteriyor. Mağazalara gelen müşteriler hayvanların rahatsız olmaması için dikkatli bir şekilde yanlarından geçiyor. Işıklar Caddesi'ni gezen ve alışveriş yapanlar, hayvanların da bir canlı olduğunun unutulmaması gerektiğini söylüyor. Cadde üzerinde birçok mağaza, sokak hayvanları için bir kap su ve bir kap mama bırakıyor.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 90'I RAHATSIZ OLMUYOR

Işıklar Caddesi'ndeki bir mağazanın yöneticisi Yasemin Bilgiç (46), müşterilerin genellikle olumlu tepki verdiğini söyledi. Bilgiç, "Sıcak havalarda sokak hayvanları mağazamızın içine giriyor. Yüzde 90 müşterimiz bu duruma olumlu tepki veriyor, yüzde 10'luk kısım ise korktukları için rahatsız oluyor. Sokak hayvanlarına karşı anlayışlı ve duyarlı olduğumuz için alışveriş yapılabilecek bir nokta olarak görülüyoruz. Müşterilerin olumlu tepkileri bizleri memnun ediyor" dedi.

'ONLAR DA BİZİM GİBİ CANLI'

Mağazaya alışverişe gelen Helin Öykü Torun (17) ise "Sıcak havalarda mağazalardaki klima altlarında oturan sokak hayvanlarından rahatsız olmuyoruz. Onlar da bizim gibi canlı oldukları için duyarlı davranmalıyız" diye konuştu.