HABER
  4. Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı

Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bazı sokak hayvanları, kötü hava şartları nedeniyle ısınmak için metro istasyonlarına sığındı.

Son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan yağış ve olumsuz hava şartları, vatandaşları olduğu kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Soğuktan etkilenen bazı sokak köpekleri metro istasyonlarına girerek korunmaya çalıştı.

Sokak hayvanlarının bu durumunu gören hayvansever vatandaşlar da köpeklerin üşümemesi için evlerinden getirdikleri yastık ve battaniyeleri altlarına serdi. Hayvanseverler, metro istasyonlarına sığınan köpeklerin önüne mama da bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Kaçak avcıların vurduğu yaban keçilerini sırtlarında taşıdılarKaçak avcıların vurduğu yaban keçilerini sırtlarında taşıdılar
Esenyurt'ta yaralı ifade verince cinayet aydınlandıEsenyurt'ta yaralı ifade verince cinayet aydınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Metro Istasyonu

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Antalya’da trafikte şok görüntü! 2 kadın bagajda...

Trafikte şoke eden görüntü!

Hac kurası sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı)

2020 Hac kurası başladı!

Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü!

Belediye işçileri nesli tükenmek üzere olan ‘puhu baykuşu’ buldu

İşçiler buldu! Nesli tükenmek üzere

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB, 9 milyon litre yağlı süt alacak

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.