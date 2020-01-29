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Sokak hayvanları, sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

KONYA Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü 'Gönüllüğü Hayvan Dostları Projesi' ile sokak köpekleri, kırsal bölgelerdeki hayvanseverlere sahiplendiriliyor.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü 'Gönüllüğü Hayvan Dostları Projesi' ile sokak köpekleri, kırsal bölgelerdeki hayvanseverlere sahiplendiriliyor. Proje kapsamında sahiplendirilen 4 bin 241 köpek, sıcak bir yuvaya kavuştu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2016 yılında Türkiye’de ilk kez Konya’da hayata geçirdikleri projeyle örnek bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sağlık kontrolleri, bakımları ve aşıları yapılan hayvanların, kırsaldaki mahallelerde belirlenen gönüllülere sahiplendirildiğini ifade etti. Projeyle hayvanların sıcak bir yuvaya kavuştuğunu ifade eden Başkan Altay, "Köylerimizde hem vatandaşlarımıza maddi katkıda bulunuyoruz hem de hayvanların aile ortamında hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar 1578 vatandaşımıza 4 bin 241 köpeği bu şekilde sahiplendirdik. Projenin Türkiye’ye yayılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.
HAYVANLARIN GİDERLERİ İÇİN GÖNÜLLÜLERE MADDİ DESTEK SAĞLANIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettiği 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi' ile şehir merkezinde ilçe belediyeleri tarafından toplanarak Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde getirilen köpekler, buradaki sağlık kontrollerinin ardından üremeleri kontrol altına alınıp aşılandıktan sonra kulak küpesi ve çip takılarak kırsaldaki mahallelerde belirlenen gönüllü hayvanseverlere sahiplendiriliyor. Köpekleri sahiplenen hayvanseverlere belediye tarafından maddi destek sağlanıyor.
PROJE ÖRNEK ALINIYOR
Türkiye’de birçok belediye tarafından yerinde incelenerek örnek alınan projede, her gönüllü en fazla 3 adet köpek sahiplenebiliyor. Sahiplendirme sonrası bakım, uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmetleri de veriliyor. Gönüllülere, sahiplendikleri hayvanların giderlerinde kullanmak üzere her köpek için aylık 125 lira destek ödeniyor.
'E-PATİ' İLE SÜREKLİ TAKİP EDİLİYORLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi, 'e-pati' programıyla sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrollerini, gelişim durumlarını, aşılarını, gıda desteklemelerini web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takipte ediyor.

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