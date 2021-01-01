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Sokak hayvanları unutulmadı

KİLİS HABERLERİ  | 01.01.2021 13:08 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kent merkezindeki büyük parklara sokak hayvanları için konulan mama ve su kaplarını yerinde inceledi.Belediye Başkanı Ramazan, Soğuk kış günlerinde bizlere emanet olan canlıları unutmadıklarını ifade ederek, “80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 10 büyük parka sokak hayvanları için yaptırdığımız mama ve su kaplarını yerleştirdik.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kent merkezindeki büyük parklara sokak hayvanları için konulan mama ve su kaplarını yerinde inceledi.
Belediye Başkanı Ramazan, Soğuk kış günlerinde bizlere emanet olan canlıları unutmadıklarını ifade ederek, “80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 10 büyük parka sokak hayvanları için yaptırdığımız mama ve su kaplarını yerleştirdik. Sokaklardaki hayvan dostlarımızın beslenmelerini ihmal etmiyoruz. Can dostlarımızın her türlü tedavi ve ihtiyaçlarının karşılandığı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Rabbimizin bizlere emanet ettiği can dostlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

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