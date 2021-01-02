YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.01.2021 17:42 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla aç kalan hayvanlar için belli noktalara mama bırakıldı.Emet ilçesi Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, yaptığı açıklamada, ’’Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için mama ve yiyecek desteği sağlıyoruz.

Kütahya’nın Emet ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla aç kalan hayvanlar için belli noktalara mama bırakıldı.
Emet ilçesi Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, yaptığı açıklamada, ’’Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için mama ve yiyecek desteği sağlıyoruz. Kedi ve köpekler için temin ettiğimiz mama ve yiyecekleri mahallede belirli noktalara koyarken, sokak hayvanlarımızın beslenmelerini de takip ediyoruz. Yasak sona erene kadar bu çalışmamız devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:09
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Arık Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Çarşı Zeytinler Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Germiyan Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.