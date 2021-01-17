YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadı

17.01.2021 14:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanlarının kar yağışı sonrası mağdur kalmaması için seferber oldu.Dün akşamdan itibaren kenti etkisi altına alan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, ulaşımda güçlük yaşanmaması için de Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanlarının kar yağışı sonrası mağdur kalmaması için seferber oldu.
Dün akşamdan itibaren kenti etkisi altına alan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, ulaşımda güçlük yaşanmaması için de Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Marmara ve Karadeniz’i etkisi altına alan kar yağışı sonrası, sokak hayvanlarının barınma ve beslenme gibi hayati önem taşıyan unsurlar da düşünülüyor.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokak hayvanlarının beslenme noktalarını temizlediklerini belirterek şunları ifade etti:
"Bir taraftan kar temizleme çalışmalarımız sürerken, diğer taraftan kentimizin birçok noktasında hayatı paylaştığımız dostlarımıza mama dağıtımına ve beslenme noktalarını kardan temizlemeye devam ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:38
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:22

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Aydın Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

ZONSİAD Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, "Eve dönüş projesi desteklenmeli"

ZONSİAD Onursal Başkanı Halil İbrahim Ece, "Eve dönüş projesi desteklenmeli"

Devrek’te kanala düşen ambulans traktörle kurtarıldı

Devrek’te kanala düşen ambulans traktörle kurtarıldı

Kdz. Ereğli Belediyesi acil durumlar için teyakkuzda

Kdz. Ereğli Belediyesi acil durumlar için teyakkuzda

Devrek’te kar köy yolarını kapattı

Devrek’te kar köy yolarını kapattı

Zonguldak'ta yedinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Zonguldak'ta yedinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu

Vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.