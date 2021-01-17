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Sokak hayvanları unutulmuyor

17.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Tepebaşı Belediyesi soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için vatandaşların bağışladığı mamaları ve yiyecekleri ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor.

Tepebaşı Belediyesi soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için vatandaşların bağışladığı mamaları ve yiyecekleri ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Yetkililer konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, “Sokak hayvanlarının bu soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için Veteriner Müdürlüğü tarafından çalışmalar yapılıyor. Eskişehir’i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı, sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkün. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
Yetkililer vatandaşlardan; otomobillerini çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini, hayvanların içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapılabileceğini, yemek artıklarının kuytu köşelere bir kap su ile bırakılmasının sevimli dostlarımızın hayatını kurtaracağına da dikkat çekti. Kuşlar için de zorlaşan hava şartlarında ekmek kırıntılarının hayat kurtarıcı olduğunu ifade eden yetkililer, sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine 1 damla zeytinyağı damlatmak da donmasının önüne geçilebileceğini belirtiyor.
Yetkililer ayrıca yaralı veya hasta olduğu düşünülen bir sokak hayvanı fark edildiğinde, vakit kaybetmeden en yakın belediyeye haber verilmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Vatandaşlar konu hakkında görüş ve taleplerini 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi’ne ulaştırabiliyor.

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