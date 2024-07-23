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Sokak hayvanları yasa teklifinde yeni detay: Belediye başkanına hapis, hayvan sahibine 60 bin lira ceza

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.07.2024 08:39
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Sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin Meclis komisyonundaki görüşmeleri sürerken, detaylar da netleşmeye başladı. 'Ötanazi' kelimesi teklif metninden çıkarılırken, para cezası ve hapis cezası detayı dikkat çekti. Söz konusu kanun teklifine göre başıboş köpeklerin kontrolüyle ilgili yükümlüklerini yerine getirmeyen başkan dahil belediye yetkililerine hapis cezası verilecek. Sahipli hayvanlarını terk edenlere ise uygulanan para cezası da 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

Sokak hayvanları yasa teklifinde yeni detay: Belediye başkanına hapis, hayvan sahibine 60 bin lira ceza

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis komisyonundaki görüşmelerine devam ediyor.

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Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki 17 maddelik teklifin görüşmelerindeki gerginlikler devam ederken, muhalefetin ve hayvanseverlerin şiddetle karşı çıktığı “ötenazi” kelimesi teklif metninden çıkarıldı. Yerine ise "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 . Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan tedbirler uygulanır" hükmü eklendi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu kanun teklifinde para ve hapis cezalarıyla ilgili maddeler ise dikkat çekti.

CEZASI 2 BİN TL'DEN 60 BİN TLYE ÇIKACAK

Caydırıcılık amacıyla sahipli hayvanın sahibi tarafından terk edilmesi kabahatine ilişkin idari para cezası hayvan başına 2 bin liradan 60 bin liraya çıkarılacak.

Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin lira idari para cezası verilecek.

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BELEDİYE BAŞKANI VE BELEDİYE YETKİLİLERİNE İKİ YIL HAPİS

Belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için harcamayan veya bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Söz konusu belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmekle yükümlü olacak.

Kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmaları zorunlu olacak.

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Teklifin ana çerçevesinde ise şunlar yer alıyor:

SİSTEME KAYITLI OLACAKLAR

Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak.

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

ÖDENEK AMAÇ DIŞI KULLANILMAYACAK

Hayvanları korumaya yönelik hükümlere aykırı hareket eden veya sahiplendiği hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasak olacak ve hayvanlarına el konulacak.

Söz konusu hayvanlardan sahiplendirilme niteliği olanlar sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevinde barındırılacak.

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BAKIMEVİ KURULACAK

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kuracak.

Belirtilen hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ile il özel idareleri, sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza sokak hayvanları
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