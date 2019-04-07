Sokak hayvanlarına aile şefkatiyle bakıyorlar

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşayan Galip ve Leyla Gençoğlu çifti, sokakta buldukları yaralı, aç ve tedaviye muhtaç hayvanların ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılıyor.

Her gün iş çıkışı Yerköy’ün mahallelerini gezen Galip ve Leyla Gençoğlu çifti, hazırladıkları mama ve yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor. Sokakta karşılaştıkları yaralı hayvanları da tedavi eden çift, iş yerlerinin önüne yaptırdıkları su ve mama kaplarıyla sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideriyor. Yerköy’de hayvan barınağı olmadığı için evlerinin bahçesine küçük bir barınak yaptıran Gençoğlu çifti, bakıma muhtaç birçok hayvanın burada barınmalarını da sağlıyor. İlçeye acilen hayvan bakım evi yapılmasını isteyen çift, bu süre içerisinde sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlara imkanları ölçüsünde bakmaya devam edeceklerini söyledi.

“Sokak hayvanlarının bakımlarını üstleniyoruz”

Evlerinin bahçesini barınağa dönüştürdüklerini ve imkanlar ölçüsünde sokak hayvanlarının bakımını üstlendiklerini anlatan Galip Gençoğlu, “Yerköy’de hayvanlarımız sahipsiz. Elimizden geldiği kadar evimizde, bahçemizde sokakta gördüğümüz hayvanların bakımlarını üstleniyoruz. Hayvanseverler de yardım ediyorlar, mama desteği sağlıyorlar. Onlara elimizden geldiği kadar bakıyoruz. Yerköy’de barınak şu anda yok. Yeni göreve gelen Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz’ın sokak hayvanlarıyla ilgili güzel bir projesi var. Kısa sürede hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz de şu anda bahçeli evimizi barınak haline getirdik. Kimsesiz yavruları, hasta olanları getiriyoruz buraya. Elimizden geldiği kadar tedavi ediyoruz ve besliyoruz. Bakamadıklarımızı Sorgun’daki özel hayvan barınağına götürüyoruz. Orada bakımlarını yapıyoruz. Eşimle her akşam belli saatlerde çıkıyoruz, yol boyundaki ve mahalledeki hayvanları besliyoruz. İş yerimizin önüne su ve mama kapları yaptırdık hayvanlar için, onları besliyoruz. Her gün aynı saatte bıkmadan beslenmelerini yapıyoruz” dedi.