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Sokak hayvanlarına günlük 230 kilogram yem ve mama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, soğuk havada sokakta ve doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için belirli noktalara günde 230 kilogram mama ve yem bırakıyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesince, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yaban hayvanlarının su ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, son zamanlarda havaların soğuması ve kar yağışıyla Özalp kara yolu üzerindeki Erçek Gölü kıyısına yaban hayvanları için yem bıraktı.

Ayrıca, şehir merkezindeki cadde ve sokaklara kurulan 140 yem kutusuna mama bırakan belediye ekipleri, yaban hayvanları için kar örtüsü kalkıncaya kadar yemleme çalışmalarını sürdürecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Veterineri Şah İsmail Bilge, doğaya günlük ortalama 230 kilogram mama ve yem bıraktıklarını bildirdi.

Hayvanlar için cadde ve sokaklarda yaklaşık 140 aktif nokta bulunduğunu aktaran Bilge, şunları kaydetti:

"Buralara her gün ortalama 150 kilogram mama bırakıyoruz. Kentin çıkışındaki göl, gölet, akarsu ağızları ve dağlık alanlara da günlük 80 kilogram yem bırakıyoruz. Toplum olarak her birimize çok büyük işler düşüyor. Bizim mutlaka ulaşamadığımız noktalar da oluyordur. Sokağa bırakacağımız bir kap mama veya bir parça ekmek bile hayvanların hayatlarını sürdürmeleri noktasında büyük önem taşıyor. Bu noktada halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

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